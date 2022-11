Gefühl von Sicherheit und Unabhängigkeit 57 Prozent der Deutschen wünschen sich Wohneigentum - 75 Prozent bei den jüngeren Immobilien-Interessenten (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Wunsch der Bundesbürger nach einem Eigenheim ist groß -

trotz der in diesem Jahr gestiegenen Kaufpreise. Das ergibt eine repräsentative

Umfrage des unabhängigen Baufinanzierungsvermittlers Baufi24. 56,9 Prozent der

Befragten gaben an, dass sie gerne Wohneigentum besäßen. In Kooperation mit dem

Markt- und Meinungsforscher Civey wurden 2.600 Menschen befragt, die bisher kein

Wohneigentum besaßen. 62,1 Prozent der Befragten stuften den Wunsch als "hoch",

58,5 Prozent als "sehr hoch" ein.



Mehr als drei Viertel der 18- bis 29-jährigen streben Wohneigentum an