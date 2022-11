ZWICKAU (dpa-AFX) - Im Zwickauer Volkswagen -Werk sind vom 7. bis 11. November 7100 Autos vom Band gelaufen - so viele wie noch nie in einer Woche seit 1990. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die bisherige Bestmarke des Standorts stamme aus den Jahren 2015/2016 mit 6800 Fahrzeugen innerhalb einer Woche.

