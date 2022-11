FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach durchwachsenen Handelstagen steuert der Dax am Freitag auf einen starken Wochenausklang zu. Mit einem Plus von 1,21 Prozent auf 14 438,95 Punkte kletterte der deutsche Leitindex auch wieder über die Marke von 14 400 Punkte, über die er sich zu Wochenbeginn erstmals seit Anfang Juni geschwungen hatte. Im Handelsverlauf war es zeitweise noch höher bis auf ein neues Wochenhoch gegangen. Für die vollen fünf Handelstage bahnt sich mittlerweile ein ordentlicher Kursgewinn von rund eineinhalb Prozent im Dax an. Die Luft für das Börsenbarometer wird aber dünner.

In den vergangenen Tagen war die Erholungsrally noch ins Stottern gekommen, nachdem der Dax seit dem Tief Ende September mehr als ein Fünftel hinzugelegt hatte. Auch an den anderen Weltbörsen stockte die Rally. In den USA mehrten sich zudem die Zweifel, dass die US-Notenbank Fed tatsächlich ihr Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln könnte - genau diese Hoffnung hatte die Rally an den internationalen Handelsplätzen in den vergangenen Wochen gespeist. An der Wall Street deutet sich nunmehr am Freitag ebenfalls ein positiver Handelsstart an.