Aufs Korn genommen - Der Podcast des Deutschen Bauernverbandes / Erste Folge des neuen DBV-Podcasts ist online

Berlin (ots) - (DBV) Der Deutsche Bauernverband bietet in einem neuen PodcastHintergründe rund um die Landwirtschaft und Agrarpolitik. Mit dieser"schlepperkabinentauglichen" Kommunikation sollen Landwirtinnen und Landwirtesowie an der Landwirtschaft Interessierte auch unterwegs angesprochen werden.Einmal im Monat sendet der DBV zukünftig Interviews zu aktuellen Themen rund umLandwirtschaft, Agrarpolitik und Verbandsgeschehen. In der ersten Folge geht esin einem Gespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, JoachimRukwied, um die Stimmung in der Landwirtschaft, die Energiekrise undZukunftsperspektiven für die Tierhaltung. Außerdem erklärt derDBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken, welche Auswirkungen die Pläne derEU-Kommission zur Pflanzenschutzmittelreduktion und zur Naturwiederherstellungauf die Landwirtschaft hätten. Moderiert wird der Podcast von Sofie Sponbiel,Referentin für Kommunikation beim Deutschen Bauernverband. Zu finden ist derPodcast zunächst bei Spotify ( hier(https://open.spotify.com/show/7vv1HWv5QhWdNkjAij0itE?si=_lxR5gxUStmGDHIQqdj4Pw)) und Apple Podcasts ( hier(https://podcasts.apple.com/de/podcast/aufs-korn-genommen/id1654887431) ) sowieauf der DBV-Homepage. Weitere gängige Podcast-Plattformen folgen in denkommenden Tagen.Pressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlinmailto:a.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6599/5373956OTS: Deutscher Bauernverband (DBV)