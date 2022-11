Tages- und Festgeld Volksbanken und Sparkassen zahlen wieder Zinsen (FOTO)

Schondorf am Ammersee (ots) - Die Zinswende ist mittlerweile auch bei

Genossenschaftsbanken und Sparkassen angekommen. Immer mehr regionale Institute

zahlen ihren Kundinnen und Kunden wieder Zinsen auf dem Tages- und

Festgeldkonto. Das zeigt eine aktuelle Vergleichsstudie des Verbraucherportals

biallo.de, das die Konditionen der jeweils 50 größten Sparkassen sowie Volks-

und Raiffeisenbanken (VR-Banken) unter die Lupe genommen hat.



Ergebnis: 76 Prozent der Sparkassen und 44 Prozent der Genossenschaftsbanken

bieten ihren Kundinnen und Kunden aktuell ein Festgeldkonto an. Damit hat sich

die Durchdringungsquote bei beiden Bankengruppen seit Ende Juli - nach dem

ersten Zinsschritt der Europäische Zentralbank (EZB) - in etwa verdoppelt. Für

einjähriges Festgeld werden bei den Sparkassen im Schnitt 1,14 Prozent

aufgerufen, bei den VR-Banken 1,00 Prozent. Ende Juli lagen die Vergleichswerte

noch bei jeweils 0,31 Prozent.