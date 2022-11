Neue Studie enthüllt das Ausmaß des Antibiotikamissbrauchs bei gewöhnlichen Halsschmerzen, was zu der dritthäufigsten Todesursache weltweit beiträgt

LONDON, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- Eine neue globale Studie, die während der World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) vom 18. bis zum 24. November gestartet wurde, zeigt eine hohe Abhängigkeit von Antibiotika bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Halsschmerzen, was die Entstehung von Antibiotikaresistenz fördert – der dritthäufigsten Todesursache weltweit, die mit 4,95 Millionen Todesfällen pro Jahr in Verbindung steht.

Die Studie Sore Throat & Antibiotic Resistance (STAR), die von der Global Respiratory Infection Partnership (GRIP) und Reckitt, den Herstellern von Strepsils, in Auftrag gegeben wurde, ergab, dass mehr als die Hälfte der befragten Erwachsenen in den vergangenen sechs Monaten Antibiotika gegen Atemwegserkrankungen wie Halsschmerzen eingenommen hatten, obwohl Antibiotika in 9 von 10 Fällen von Halsschmerzen nicht wirksam sind. Infektionen der oberen Atemwege sind die Hauptursache für den weltweiten Antibiotikamissbrauch bei Erwachsenen.