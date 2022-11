LUDWIGSBURG - Nach zwölf Stunden Verhandlungen und einem drohenden Abbruch haben sich IG Metall und Arbeitgeber auf ein Tarifwerk für die deutsche Metall- und Elektrobranche durchgerungen. Für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche sind Lohnsteigerungen von 5,2 Prozent zum Juni 2023 und noch mal 3,3 Prozent ab Mai 2024 bei einer Laufzeit von 24 Monaten vorgesehen. Dazu kommen steuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 3000 Euro. Das Ergebnis verkündeten beide Parteien am frühen Freitagmorgen in Ludwigsburg bei Stuttgart.

STUTTGART - Dass Mercedes-Benz für einige Modelle in China die Preise senken musste, sollte der Konzernführung nach Ansicht des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer Anlass zum Umdenken geben. "Meiner Einschätzung nach sollte man das sehr ernstnehmen", sagte Dudenhöffer der Deutschen Presse-Agentur. Es zeige, dass die von den Stuttgartern ausgerufene Fokussierung auf hochpreisige Fahrzeuge riskant sei. "Man sollte nochmal sehr gründlich überlegen, ob das eine stabile Strategie für die Zukunft ist."

Handel erwartet Umsatzrekord an Black Friday und Cyber Monday

BERLIN - Trotz der schlechten Konsumstimmung rechnet der Handelsverband Deutschland zum Black Friday und dem folgenden Cyber Monday mit einem Umsatzrekord. Insgesamt erwartet der Branchenverband rund um die Rabattaktionen einen Umsatz von 5,7 Milliarden Euro, wie er am Freitag gestützt auf eine Umfrage unter mehr als 1000 Onlineshoppern mitteilte. Das wären 22 Prozent mehr als im Vorjahr.

Amazon will auch im kommenden Jahr Stellen streichen



SEATTLE - Der Chef des weltgrößten Online-Versandhändlers Amazon , Andy Jassy, hat die Beschäftigten nach der jüngsten Entlassungswelle auf einen weiteren Jobabbau eingestellt. Die Personalplanung des Vorstands ziehe sich bis ins kommende Jahr, das bedeute, es werde zu weiteren Stellenstreichungen kommen, erklärte Jassy in einem am Donnerstag (Ortszeit) auf der Website veröffentlichten Memo an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es sei "ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung" in seiner bislang rund anderthalbjährigen Amtszeit als Vorstandschef von Amazon gewesen.