Tagung der Europäischen Compliance-Gemeinschaft vom 20. bis 22. März 2023 in Amsterdam

MINNEAPOLIS, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) gab nach drei Jahren virtueller Konferenzen die Rückkehr zu einer persönlichen Begegnung für ihr 11. Annual European Compliance & Ethics Institute bekannt. Die Tagung dieser alljährlich stattfinden Veranstaltung für 2023 wird an drei Tagen in Amsterdam stattfinden und am 20. März beginnen. Das vollständige Programm ist auf corporatecompliance.org/2023ECEI verfügbar.

Der CEO von SCCE & HCCA, Gerry Zack, erklärte, dass die Rückkehr zu persönlichen Gesprächen und die Liste der in Europa ansässigen Redner, die als Leiter der Konferenzsitzungen auftreten werden, die beiden Höhepunkte der diesjährigen Konferenz darstellen. „Ich freue mich sehr, 2023 wieder persönlich bei der Europäischen Gemeinschaft für Compliance und Ethik dabei zu sein, nachdem in den letzten drei Jahren ein virtuelles Format verwendet werden musste. Wir haben ein hervorragendes Programm voller Sitzungen und Referenten, das die aktuelle Compliance- und Ethiklandschaft in Europa widerspiegelt."