Lahr (ots) - Die Enthüllungen von Dokumenten des Automobilzulieferers Bosch

werden auch Auswirkungen auf die juristische Aufarbeitung des Abgasskandals

haben. VW, Mercedes, Audi, Porsche, Opel, BMW, Toyota und Fiat können sich nicht

mehr herausreden, nichts von illegalen Abschalteinrichtungen gewusst zu haben.

Aus den Bosch-Dokumenten geht hervor, dass bereits 2006 die Abgasmanipulation

ihren Anfang nahm. Die Autohersteller bestellten bei Bosch Software und wussten

von deren illegalen Auswirkungen auf die Abgasreinigung. Die Chancen auf

Schadensersatz sind nach Ansicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer durch die

Enthüllungen deutlich gestiegen. Betroffene Verbraucher sollten jetzt schnell

handeln. Die Kanzlei rät zur anwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Dr. Stoll &

Sauer gehört zu den führenden Kanzleien im Abgasskandal.



Deutsche Umwelthilfe lässt im Abgasskandal Bombe platzen





Die Geschichte des Diesel-Abgasskandals muss nach den Enthüllungen der DeutschenUmwelthilfe (DUH) neu geschrieben werden. Interne Unterlagen desAutomobilzulieferers Bosch legen nahe, dass die Autobauer Audi, BMW, Daimler undVW nicht nur seit September 2006 über illegale Abgasmanipulationen ihrerDieselmotoren Bescheid wussten, sondern sie sogar gemeinsam in Auftrag gegebenhaben. Zudem listet ein Papier 44 verschiedene Methoden auf, die Abgasreinigungzu manipulieren. Die Unterlagen erhielt die Umwelthilfe im Sommer aus derIndustrie zugespielt. "Dieselgate ist das Ergebnis einer Auftragsarbeit", sagteDUH-Geschäftsführer Jürgen Resch am 17. November bei der Vorstellung derUnterlagen in Berlin. Er sprach von einem Kartell der vier Autohersteller. Boschhabe die illegalen Wünsche dann umgesetzt.Die Unterlagen sind vor Gericht in den Diesel-Verfahren von hoher Relevanz.Durch die Bosch-Dokumente ist klar, dass die Hersteller sich nicht darübergeirrt haben, dass der Einsatz der Abschalteinrichtungen illegal sei, wie sie esgebetsmühlenartig in den Prozessen vorbringen. Sie haben beispielsweise dasstrittige Thermofenster bestellt und verwendet, obwohl ihnen bekannt war, dassder Einsatz unzulässig ist. Damit liegt nach Ansicht der Kanzlei Dr. Stoll &Sauer eine bewusste Täuschung der Kunden vor.Was haben die Enthüllungen im Detail hervorgebracht?- Seit 2006 hat die Automobilindustrie die Abgasmanipulation geplant. 44 dersogenannten illegalen Abschalteinrichtungen wurden nachweislich bei Boschbestellt.- Bosch hat die Hersteller über die Illegalität der Software informiert. Nicht