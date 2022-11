Ausgezeichnet J.P. Morgan Asset Management zum zweiten Mal in Folge als bester Universalanbieter ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt (ots) - Renommierte Scope Awards für Deutschland, Österreich und die

Schweiz verliehen: "Verlässliche Qualität in unterschiedlichen Marktphasen"

wurde neben dem Gesamtsieg auch mit der erneuten Auszeichnung als "Bester Asset

Manager für Schwellenländeraktien" belegt



Die hohe Qualität der Fondspalette von J.P. Morgan Asset Management ist erneut

bestätigt worden: Bei der gestrigen Verleihung der "Scope Awards 2023", die vom

Fondsanalysehaus Scope Fund Analysis gemeinsam mit dem Medienpartner

Handelsblatt vergeben werden, erhielt die Gesellschaft gleich mehrere der

begehrten Trophäen. So konnte J.P. Morgan Asset Management nicht nur den Titel

als "Bester Asset Manager - Universalanbieter" verteidigen, sondern wurde zudem

u.a. auch für das "beste Angebot an Aktienfonds für Schwellenländer"

ausgezeichnet - und das bereits zum vierten Mal in Folge. Für Österreich und die

Schweiz wurde J.P. Morgan Asset Management nicht zuletzt als bestes Bond-Haus

ausgezeichnet.