In Anbetracht unserer eigenen Realität, eines mäßigen Fortschritts beim Layout und bei der Quantität der Fortschritte fand am 31. Oktober in Weifang ein Vor-Ort-Treffen zur Arbeitsverteilung beim Aufbau einer technologischen Innovations- und Industriehauptstadt des Meta-Universums statt, bei dem die Schwerpunkte auf der „Sensibilisierung, der Nutzung von Chancen, der vollen Ausschöpfung von Vorteilen und dem Aufbau einer technologischen Innovations- und Industriehauptstadt des Meta-Universums mit der Kraft der gesamten Stadt" lagen. Bei diesem Treffen wurde die Richtung für die zukünftige Entwicklung festgelegt.

Zunächst einmal ist die Entwicklung der Meta-Kosmos-Industrie der bevorzugte Weg für Weifang, um in der aufstrebenden Industrie eine neue Dynamik zu entwickeln.

Das verarbeitende Gewerbe ist die Grundlage für den Aufbau und die Stärke der Stadt. Die traditionellen Industrien machen einen hohen Anteil aus, und die Vitalität und Ausdauer der industriellen Entwicklung sind relativ unzureichend. Die Stadt befindet sich in der kritischen Phase der Umwandlung von alter und neuer kinetischer Energie und der Aufwertung der wirtschaftlichen Transformation. Indem wir traditionelle Industrien durch das Meta-Universum unterstützen, verbessern wir die industrielle Ökologie durch ständige Optimierung und Verbesserung von Technologie, Produkt und Qualität. So kann es zu einer „zweiten Wachstumskurve" für traditionelle Industrien im Meta-Universum kommen.

Zum anderen verfügt Weifang über gewisse grundlegende Vorteile, wenn es darum geht, den neuen Weg der Yuan-Universum-Industrie einzuschlagen.

In den vergangenen Jahren haben sich die aufstrebenden Industrien in Weifang schnell entwickelt, insbesondere durch die Förderung der digitalen Transformation der verarbeitenden Industrie, die Nutzung des Zeitfensters der Internet-Evolution vom Verbraucher-Internet zum Industrie-Internet, wobei Letzteres als Durchbruchsstelle genutzt wird, um die digitale Industrialisierung und die industrielle Digitalisierung voranzutreiben, wodurch eine Startbahn für die Entwicklung der Industrie des Meta-Universums angelegt wird.

Am Beispiel von GoerTek kann gesagt werden, dass das Unternehmen die Gelegenheit auf dem Markt ergriffen, die neue Generation der Revolution in der Informationstechnologie gefördert, Produkte in den verwandten Bereichen des Meta-Universums entwickelt und durch Innovation die erste Chance wahrgenommen hat. Die wichtigsten Zugänge zum Meta-Universum sind Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR). In der virtuellen Realität liegt GoerTek weit vorn. Bei Augmented Reality arbeitet GoerTek mit den weltweit führenden Technologieunternehmen zusammen.

