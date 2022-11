46 Tage vor Ende der Microsoft-Unterstützung für StorSimple vereinfacht Nasuni die Migration zu einer modernen Plattform für Dateidienste

Nasuni für Azure Blob Storage bietet die beste Wahl für das Speichern, den Schutz und den Zugriff auf Dateien

BOSTON, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Datei-Datendiensten und Microsoft-Goldpartner, vereinfacht den Prozess für Unternehmen, Daten in cloudnative Datei-Datendienste in Azure Blob Storage zu migrieren, während Microsoft sich darauf vorbereitet, die Unterstützung für StorSimple am 31. Dezember 2022 zu beenden. Nasuni, ein Premiumpartner von MS Azure, ist im Azure-Kundenportal verfügbar und zählt zu den Microsoft Azure Consumption Commitments (MACC).