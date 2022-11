Wegen Kriegs fällt das Silvesterfeuerwerk in Moskau aus

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Moskauer Stadtverwaltung will wegen des andauernden Kriegs in der Ukraine die anstehenden Silvesterfeiern bescheidener gestalten als in den vergangenen Jahren. "Wir halten es in diesem Jahr für sinnvoll, auf die Ausrichtung von Feuerwerken und großen Straßenkonzerten zu verzichten", teilte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin am Freitag in sozialen Netzwerken mit. Die Stadt werde aber dennoch festlich geschmückt, versprach er.

