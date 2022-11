Miso Robotics startet im Vereinigten Königreich mit Flippy 2

LONDON, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- Heute hat Miso Robotics – das Unternehmen, das die Restaurantbranche mit Robotik und intelligenter Automatisierung umgestaltet – sein Vorzeigeprodukt, den Flippy 2, in der Filiale einer der größten Schnellrestaurantkette der Welt in den Midlands im Vereinigten Königreich erstmals zum Einsatz gebracht. Parallel zu seinem Markteintritt in Großbritannien hat Miso Robotics seine Serie-E-Runde erweitert und wird nun Investitionsreservierungen von Leuten aus der Region entgegennehmen – mit dem Ziel, 1,5 Millionen GBP Kapital über die europäische Crowdfunding-Website Crowdcube einzuholen.

Flippy, der Roboter, füllt Mitarbeiterlücke in der Fast-Food-Branche im Vereinigten Königreich, während das Unternehmen Reservierungen für europäische Investitionen in die Runde der Serie E+ entgegennimmt

Flippy 2 ist ein Roboter, der selbstständig die Arbeit einer ganzen Frittierstation übernehmen kann. Er hat bewiesen, dass er die Abläufe in Schnellrestaurants verbessern kann, indem er die Zeit zwischen Bestellung und Auslieferung verkürzt, die Konsistenz der Speisen erhöht und ein besseres Arbeitsumfeld für die Teammitglieder schafft. Flippy ist in der Lage, Frittierstationen zu handhaben, wodurch sich die Mitarbeiter wieder auf andere Aufgaben in der Küche und im Restaurant konzentrieren können, die erfüllender sind, wie z. B. die Interaktion mit Kunden am Drive-in-Schalter oder an der Kasse.

Da die Nachfrage nach schnellen Speisen zum Mitnehmen auf dem britischen Markt zwischen 2021 und 2022 von 10,5 Milliarden GBP auf 13,3 Milliarden GBP angestiegen ist, sieht sich die Branche mit einem Mitarbeitermangel konfrontiert, bei dem Flippy aushelfen kann – vor allem angesichts der Tatsache, dass im Vereinigten Königreich derzeit fast 150.000 Stellen im Gastgewerbe unbesetzt sind.

Flippy 2 wird bereits von führenden amerikanischen Fast-Food-Restaurantketten wie White Castle, Jack in the Box, Inspire Brands (der Muttergesellschaft von Buffalo Wild Wings, Arby's und Sonic), Wings and Rings und Wing Zone eingesetzt. Die Markteinführung im Vereinigten Königreich ist die erste Flippy-Einheit von Miso, die außerhalb der USA eingesetzt wird. Bis heute hat Flippy mehr als 400.000 Pfund frittierter Speisen in fast 31.000 Stunden Roboterbetrieb zubereitet. Er hat bereits gelernt, mehr als 45 Speisen zu erkennen und zuzubereiten. Während Miso an dem ersten Standort im Vereinigten Königreich mit seiner Arbeit beginnt, plant das Unternehmen schon eine Ausweitung auf andere Markenunternehmen im Laufe des nächsten Jahres und darüber hinaus.