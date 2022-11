Hard Rock Cafe und Lionel Messi schließen sich zusammen, um Fans auf der ganzen Welt den Messi Burger Champion's Edition zu bringen

Hollywood, Florida (ots/PRNewswire) - Genießen Sie den Messi Burger Champion's

Edition und kaufen Sie die neue Messi-Kollektion in Hard-Rock-Cafe-Lokalen

weltweit



HOLLYWOOD, Florida, 18. November 2022 /PRNewswire/-- Hard Rock Cafe erweitert

seine Partnerschaft mit der weltbekannten Fußballlegende Lionel Messi mit der

neuesten Ausgabe seines bei Fans beliebten Messi Burger - Champion's Edition.

erhältlich, verkörpert den "Greatest Of All Time" und kommt jetzt mit drei

kostenlosen Dip-Saucen: Aioli, Latin Chili und Messis Lieblingssauce

Chimichurri, die sich perfekt mit dem Burger und knusprig-heißen Pommes frites

zu einem umfassend befriedigenden Geschmackserlebnis kombinieren lassen.