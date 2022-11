CGTN APEC-Treffen: China strebt eine offene, integrative Entwicklung für den asiatisch-pazifischen Raum an und drängt auf eine wirtschaftliche Aufwertung der Region

Peking (ots/PRNewswire) - PEKING, 18. November 2022 /PRNewswire/-- Die

Inflation, erhöhte geopolitische Spannungen und die Jahrhundertpandemie haben zu

gesenkten Prognosen für den asiatisch-pazifischen Raum beigetragen. Der

Internationale Währungsfonds (IWF) senkte seine Wachstumsprognosen für die

Region in diesem Jahr auf 4 Prozent und für das nächste Jahr auf 4,3 Prozent,

was einem Rückgang von 0,9 bzw. 0,8 Prozentpunkten gegenüber seinen Prognosen

vom April entspricht.



Beobachter sagen jedoch, dass die Region ein vergleichsweise guter Platz in

einer sich zunehmend eintrübenden Weltwirtschaft bleibt. Auf dem derzeit

stattfindenden Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC)

äußerte der chinesische Präsident Xi Jinping sein Vertrauen in die

wirtschaftliche Vitalität der Region und bezeichnete sie als "den dynamischsten

Wachstumsgürtel".