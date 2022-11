Bitcoin Suisse wählt Lukka, um den Betrieb und die Systeme zu erweitern

Seite 2 ► Seite 1 von 2

New York und Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Lukka wurde ausgewählt, um dasTransaktionsdatenmanagement von Bitcoin Suisse zu unterstützenNEW YORK und ZUG, Schweiz, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- Bitcoin Suisse, derführende Kryptopionier der Schweiz und ein vertrauenswürdiges Zugangsportal zuInvestitionen in Kryptoassets, nutzt Lukka, den führenden institutionellenAnbieter von Kryptosoftware und -daten, dazu, seinen Middle- undBack-Office-Betrieb zu unterstützen und seine Systeme weiter zu verbessern. DieDaten und die Software von Lukka wurden speziell für Krypto- undBlockchain-Daten entwickelt und bieten Bitcoin Suisse und seineminstitutionellen Kundenstamm eine umfassende Abdeckung von Anlagen sowieFlexibilität im Berichtswesen.Bitcoin Suisse wird die Unternehmenssoftware von Lukka (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3711197-1&h=3009180521&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3711197-1%26h%3D3270121275%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flukka.tech%252Fenterprise-software%252F%253FUTM_Source%253DPR%2526UTM_medium%253Dorganic_social%2526UTM_Campaign%253DCowen%2526UTM_term%253D%2526UTM_Content%253D%26a%3DLukka%2527s%2BEnterprise%2BSoftware&a=die+Unternehmenssoftware+von+Lukka) für dasTransaktionsdatenmanagement von Kryptowährungen einsetzen. Lukka ist der einzigeAnbieter für Kryptoasset-Daten und -Software auf institutioneller Ebene, der füralle seine Daten- und Softwareprodukte technische Kontrollstandards wie dieKontrollen für Service-Organisationen AICPA SOC 1 Typ II und SOC 2 Typ II undandere Kontrollstandards erfüllt.Dr. Dirk Klee, CEO von Bitcoin Suisse, erklärte: "Bitcoin Suisse konzentriertsich für seine professionellen privaten und institutionellen Kunden auf dieinstitutionelle Bewertung, um an der Spitze der wachsenden Nachfrage in diesemKundensegment zu stehen. Die Software und die Daten von Lukka werden uns dabeihelfen, unsere Unterstützung für institutionelle Investoren, Vermögensverwalterund Organisationen weiter zu skalieren, indem wir die Lücke zwischen derKomplexität von Blockchain-Daten und herkömmlichen Geschäftsanforderungenschließen. Dies markiert den Beginn einer integrierten Technologiepartnerschaft,die die Unterstützung von institutionellen Kryptowerten im Crypto Valley derSchweiz stärkt."Robert Materazzi, CEO von Lukka, sagte: "Wir sind stolz darauf, nun, da wirdamit beginnen, Kryptounternehmen im Finanz- und Blockchain-Sektor in derSchweiz und in ganz Europa zu unterstützen, von Bitcoin Suisse ausgewählt wordenzu sein. Bitcoin Suisse ist seit 2013 ein Pionier fürKrypto-Finanzdienstleistungen in der Schweiz, und wir freuen uns auf unsere