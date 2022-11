DÜSSELDORF, Deutschland, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- MGI, ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Sequenzierungsgeräten und zugehörigen Automationsgeräten für die Biotechnologie verschrieben hat, gab auf der MEDICA-Messe, die vom 14. bis zum 17. November in Düsseldorf stattfindet, die Einführung des neuesten automatisierten Probenvorbereitungssystems MGISP-Smart 8 in Europa bekannt. Gleichzeitig wurde das Empowerment-Programm bekannt gegeben, das sich an Unternehmen richtet, die mit Hilfe der MGI Plattformen Lösungen entwickeln möchten.

„Für MGI stehen Kunden und Partner im Mittelpunkt unserer Arbeit und wir freuen uns darauf, auf der MEDICA mit ihnen über ihre spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen zu sprechen. Gleichzeitig stellen wir unseren neuen MGISP-Smart 8 vor, eine der vielseitigsten Laborautomatisierungsplattformen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind", erklärte Dr. Zhouchun Shang, Produkt- und Marketingleiter von MGI Europa und Afrika. „Darüber hinaus werden wir zeigen, wie die MGI-eigene DNBSEQ-Technologie die Arbeit unserer Partner in Bereichen wie Onkologie und Reproduktionsmedizin zu Durchbrüchen verholfen hat."