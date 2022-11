ForeVR Games steigt mit ForeVR Pool ins Billardgeschäft ein

Los Angeles



- Pool schließt sich den bestbewerteten ForeVR-Spielen Bowl und Darts an und

erscheint nach dem kürzlich veröffentlichten Casual-Game Cornhole

- Das Spiel ist jetzt auf Oculus Quest 2 und Pro zu einem einmaligen Kaufpreis

von 19,99 USD erhältlich



es) , das führende Unternehmen für Casual Gaming in virtueller Realität (VR),

das von Veteranen der Unternehmen Zynga, EA und Glu gegründet wurde, gab heute

die Einführung seines mit größter Spannung erwarteten Titels bekannt: ForeVR

Pool. Dieses Spiel ermöglicht es Spielern, sich Pool-Hallen aus der ganzen Welt

in ihr Wohnzimmer zu holen. Zusammen mit ForeVR Bowl, ForeVR Darts und ForeVR

Cornhole ist der vierte Titel in der ForeVR-Bibliothek für Oculus Quest 2 und

Pro zum Preis von 19,99 USD erhältlich.