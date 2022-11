Weifang beschleunigt den Aufbau einer "Meta-Universum-Stadt für technologische Innovation und Industrie" mit internationalem Einfluss

Weifang, China (ots/PRNewswire) - Schnappen Sie sich den neuen Track der

Meta-Universum-Branche



Gegenwärtig ist das Meta-Universum zu einem neuen Absatzmarkt für die globale

Technologieindustrie geworden. Es ist kein Traumkonzept, und die Entwicklung

einiger seiner wichtigsten Schlüsseltechnologien wird in der Zukunft allmählich

angenommen und kommerzialisiert werden und wird enorme industrielle

Möglichkeiten eröffnen. Das Meta-Universum wird als neue Schiene der digitalen

Wirtschaft überall auf der Welt hochgeschätzt.



In Anbetracht unserer eigenen Realität, eines mäßigen Fortschritts beim Layout

und bei der Quantität der Fortschritte fand am 31. Oktober in Weifang ein

Vor-Ort-Treffen zur Arbeitsverteilung beim Aufbau einer technologischen

Innovations- und Industriehauptstadt des Meta-Universums statt, bei dem die

Schwerpunkte auf der "Sensibilisierung, der Nutzung von Chancen, der vollen

Ausschöpfung von Vorteilen und dem Aufbau einer technologischen Innovations- und

Industriehauptstadt des Meta-Universums mit der Kraft der gesamten Stadt" lagen.

Bei diesem Treffen wurde die Richtung für die zukünftige Entwicklung festgelegt.