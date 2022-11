Geht es der Fed wirklich nur um die Inflation - oder nutzt sie vielmehr das Argument Inflation, um Exzesse der Finanzmärkte wie im Krypto-Bereich zu zerstören? Ist daher das Platzen der Krypto-Blase nur die Spitze des Eisbergs, weil die Fed versucht die Entkoppelung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft rückgängig zu machen? Nichts scheint Powell in den letzten Monaten mehr zu hassen als die "animal spirits", also den Glauben, dass man mit stets steigenden Kursen immer reicher werden kann - daher schießt er immer wieder auf die Aktienmärkte, erst in Jackson Hole, dann bei seiner letzten Pressekonferenz. Die Inflation in den USA ist seit vier Monaten rückläufig im Jahresvergleich - und die Anzeichen, dass die Inflation in den USA weiter nachläßt, sind überwältigend. Aber dennoch versuchen Powell und Co immer wieder die Kurse verbal nach unten zu drücken, indem sie sagen, dass die Zinsen doch höher steigen müssten als zuvor gedacht?.Warum nur, wenn sie doch sehen und wissen, dass die Inflation nachläßt?

Hinweise aus Video:

1. Gasmangel im nächsten Winter höchst unwahrscheinlich

2. FTX und Sam Bankman-Fried: Chronologie des Desasters

