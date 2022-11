Neue Preisanstiege drohen, Marktkommentar von Dieter Kuckelkorn

Frankfurt (ots) - Die Preise der Energieträger Erdgas und Erdöl befinden sich

derzeit auf einem zumindest im kurzfristigeren Vergleich niedrigen Niveau. Brent

Crude notierte vor dem Wochenende deutlich unter der Marke von 90 Dollar je

Barrel, was gegenüber dem Jahreshoch von fast 140 Dollar einen Rückgang von 38 %

ausmacht. Am europäischen Spotmarkt für Erdgas wird der Monatskontrakt zu 110,76

Euro je Megawattstunde gehandelt, gegenüber dem Jahreshoch von fast 350 Euro ist

sogar ein Rückgang von fast 70 % festzustellen.



Trotz der zu beobachtenden Entspannung auf dem Energiemarkt ist es viel zu früh,

von einem Ende der europäischen Energiekrise zu sprechen. Das gegenwärtige

Preisniveau liegt immer noch sehr deutlich über dem, was in den vergangenen

Jahren üblich war. So notierte beispielsweise Erdgas bis in den Sommer 2021

hinein unterhalb von 20 Euro je Megawattstunde. Bezogen auf diese Marke hat sich

der Preis auch auf dem gegenwärtigen Niveau also mehr als verfünffacht. Vor

allem aber sind bereits jetzt neue kräftige Preisanstiege am Horizont zu

erkennen.