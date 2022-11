Shanghai Electric bietet Brancheneinblicke auf dem 7. Global Offshore Wind Summit

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Shanghai (ots/PRNewswire) - Vom 10. bis 12. November fand in der chinesischenProvinz Hainan der 7. Global Offshore Wind Summit statt, bei dem die ShanghaiElectric Wind Power Group Co., Ltd. als Veranstalterin fungierte. DerVorsitzende des Unternehmens, Miao Jun, hielt bei der Eröffnungszeremonie eineRede über die Entwicklungen der Branche. Die diesjährige Veranstaltung standunter dem Motto "Verstärkte innovationsorientierte Bemühungen zur Förderungeiner reibungslosen und geordneten Entwicklung der Offshore-Windenergie" undbrachte weltweit führende Unternehmen und Branchenvertreter zusammen, die überdie weltweiten Entwicklungsmöglichkeiten der Offshore-Windenergie diskutierten,Einblicke in die politischen Maßnahmen zur Unterstützung der Branche gaben, dieneuesten Technologietrends identifizierten und einen tiefgehenden Blick auf dieZukunft der Branche warfen.Miao sagte: "Als einer der Organisatoren des Forums und als Unternehmen, das alsMaßstab für die Entwicklung der Offshore-Windenergie weltweit dient, ist esShanghai Electric eine Ehre, eine interaktive Plattform für vor- undnachgelagerte Partner und Betreiber zu bieten, auf der sie ihre Erfahrungenaustauschen und die Erwartungen für die Zukunft der Branche diskutieren können.Shanghai Electric hat eine Fülle von unschätzbarem Fachwissen und Erfahrungaufgebaut. Wir freuen uns darauf, die Veranstaltung als Gelegenheit zu nutzen,um mit Partnern aus der Branche in Kontakt zu treten und denOffshore-Windenergiemarkt auf rationalere Weise zu erörtern. Wir sind derMeinung, dass bei der Betrachtung von Windenergieprojekten neben denanfänglichen Investitionskosten auch die laufenden Betriebskosten berücksichtigtwerden müssen. Neben der Verringerung des Kapitalbedarfs können Folgegeschäftewie die Ausweitung unseres Ökostromgeschäfts auf dieOffshore-Windkraft-Wasserstoffproduktion sowie die Entwicklung von Weiden aufdem Meeresgrund, Offshore-Tourismus und Offshore-Landwirtschaft die Rentabilitätvon Projekten erhöhen und die Entwicklung der Branche fördern."Das Unternehmen nimmt eine führende Position in diesem Sektor ein und hat nichtnur das größte Netzwerk von Offshore-Windkraftprojekten in China aufgebaut,sondern auch mit der Expansion in innovative, grüne und nachhaltigeOffshore-Energieprojekte begonnen, darunter in dieOffshore-Windkraft-Wasserstoffproduktion, Meeresweiden, Offshore-Tourismus undOffshore-Landwirtschaft. Die Shanghai Electric Wind Power Group Co. und Shenergyinvestierten gemeinsam in das Yangpu Shenergy - Shanghai Electric Wind PowerZero-carbon Energy Equipment Industry Project in Danzhou als Teil ihres