Peking (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "Open, Connect, Balance" wurde am

Freitag in Bangkok das 29. APEC Economic Leaders' Meeting eröffnet, das erste

Präsenztreffen dieser Art seit 2018.



Die Rolle Chinas steht im Rampenlicht, da das Land durch seine Mitgliedschaft in

der APEC nicht nur seine eigene Entwicklung gefördert, sondern auch einen

wichtigen Beitrag zur regionalen und weltweiten Wirtschaft geleistet hat.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der chinesische Präsident Xi Jinping betonte in seiner Rede während des Treffensam Freitag, dass der asiatisch-pazifische Raum sowohl "unsere Heimat als auchdas Kraftwerk des globalen Wirtschaftswachstums" sei und der Aufbau einerasiatisch-pazifischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft angestrebtwerde.Asiatisch-pazifische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft"Die Welt steht heute an einem weiteren historischen Scheideweg, wodurch dieasiatisch-pazifische Region in ihrer Bedeutung und Rolle noch wichtiger undherausragender geworden ist", so Xi.Er rief zu gemeinsamen Bestrebungen für den Aufbau einer asiatisch-pazifischenGemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft auf und betonte mehrere Aspekte -Frieden und Stabilität, Wohlstand für alle, Sauberkeit und Schönheit sowie einegemeinschaftliche Zukunft.Er betonte auch, dass er sich für internationale Fairness und Gerechtigkeiteinsetze, für Offenheit und Einbeziehung plädiere, eine umweltfreundliche undkohlenstoffarme Entwicklung anstrebe und sich der Zusammenarbeit verpflichtetfühle, um diese Ziele zu erreichen.Der Status der Region ist in der Welt von großer Bedeutung. Mit einerGesamtbevölkerung von 2,9 Milliarden Menschen erwirtschaften die 21 APEC-Länderüber 60 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Welt und machenetwa die Hälfte des Welthandels aus.Die APEC arbeitet in Bereichen wie der Liberalisierung von Handel undInvestitionen, der Erleichterung des Geschäftsverkehrs und der wirtschaftlichenund technischen Kooperation mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand inder asiatisch-pazifischen Region zu erreichen.In seinem aktuellen Bericht zum regionalen Wirtschaftsausblick für Asien und denpazifischen Raum senkte der Internationale Währungsfonds (IWF) seineWachstumsprognosen für den asiatisch-pazifischen Raum gegenüber seinen Prognosenvom April um 0,9 bzw. 0,8 Prozentpunkte auf 4 Prozent in diesem und 4,3 Prozentim nächsten Jahr.Trotz des Wachstumsrückgangs bleibe Asien ein relativer Lichtblick einerzunehmend schwächer werdenden Weltwirtschaft, so Krishna Srinivasan, Direktor