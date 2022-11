CRISTIANO RONALDO ÜBERNIMMT DEN TIMES SQUARE MIT MADAME TUSSAUDS UND BESUCHT PORTUGAL, UM SEINE NEUE WACHSFIGUR ZU ENTHÜLLEN

New York (ots/PRNewswire) - Cristiano Ronaldo, wohl einer der besten Fußballer

aller Zeiten, enthüllte heute seine neueste Wachsfigur beim größten

Wachsfigurenmuseum der Welt, Madame Tussauds New York . Nur wenige Tage vor der

Weltmeisterschaft war Ronaldo der erste Sportler, der jemals eine "Übernahme des

Times Square" erreicht hat, eine Leistung, die in ihrer Exklusivität mit einer

Madame-Tussauds-Wachsfigur vergleichbar ist. Der epische Moment erregte die

Aufmerksamkeit einer fröhlichen Menge, als Ronaldo eine persönliche Botschaft an

seine Fans richtete, verstärkt durch Visit Portugal , die Reisezielmarke seines

Heimatlandes Portugals, über viele Großbildschirme im Herzen von New York.

Inspiriert von CR7 höchstpersönlich, feierte das Publikum seine neueste

Errungenschaft, indem es sich dem G.O.A.T anschloss und seine weltberühmte

"Siuuuuu"-Pose einnahm.



Ronaldo war hin und weg, als er seine Wachsfigur persönlich zu sehen bekam,

insbesondere von der Lebensechtheit der Haare und Augen. "Das ist Wachs? Das ist

wirklich Wachs?", sagte Cristiano Ronaldo. "Das Gesicht ist unglaublich. Das ist

wie zwei Ronaldos!"