VisitPortugal und Cristiano Ronaldo übernehmen Times Square

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - VisitPortugal hat auf dem

nordamerikanischen Markt einen gewaltigen Plan zur Förderung des Landes als

Reiseziel initiiert und hat sich anlässlich der Enthüllungsveranstaltung von

Cristiano Ronaldo als der neuesten Wachsfigur bei Madame Tussauds in New York

City durch eine "Übernahme" der digitalen Plakatwände am Times Square ins Licht

der Öffentlichkeit gerückt. Nachdem VisitPortugal die Wachsfigur von Cristiano

Ronaldo enthüllt hatte, übergab es dem portugiesischen Volk für eine Stunde alle

dortigen Großbildschirme, um der Welt das Beste zu zeigen, was das Land, sein

Volk und sein natürliches und historisches Erbe zu bieten haben, und auch um der

Welt eine Botschaft über die Bedeutung besseren Reisens zu senden.



Unter dem Motto "Close to US" will VisitPortugal die Vielfalt des touristischen

Angebots in Portugal und seinen Regionen bewerben, das die amerikanische

Öffentlichkeit am meisten anspricht. Von der Natur bis zur Geschichte, von den

Wellen bis zum kulturellen Erbe, von den Städten bis zu den Dörfern, von der

Landschaft bis zu den Inseln - all das sind Gründe, Portugal als Ziel für Ihre

nächste Reise zu wählen.