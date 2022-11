DAX – Die Jahresendrallye rollt, Umsätze ziehen leicht an

Es kann sein, dass es nur Zufall war, aber zum Wochenschluss konnte ich an den Anzeigetafeln der Tankstellen unserer Region einen gewissen Rückgang beobachten. Es ist nun deutlich im Chart zu erkennen, dass der Öl-Preis erneut am Widerstand von ca. 100 USD gescheitert ist. Nun ist der Preis für Öl wieder an einer Unterstützungszone angekommen. Diese könnte nun halten, da auch die Indikatoren bereits im überverkauften Bereich notieren. Ein Durchbruch nach unten würde ein neues wichtiges Signal bedeuten.

Die bemängelten fehlenden Umsätze in den vergangenen Wochen scheinen sich nun einzustellen. Es macht den Eindruck, dass die Marktteilnehmer allmählich mehr Angst vor dem Verpassen der Jahresendrallye haben, als vor einem Markteinbruch. Die Woche im DAX konnte zwar mit einem Plus beendet werden, insgesamt war es aber eine Findungsphase, die den DAX zunächst nicht weiter nach oben gebracht hat. Die Indikatoren deuten an, warum es nur ein „Treten auf der Stelle“ war. Entweder hat es bereits Verkaufssignale gegeben oder diese stehen kurz bevor. Ein erneutes Eintauchen in die latente Widerstandszone, die nun zur Unterstützung werden könnte, sollte nicht ausgeschlossen werden. Die Statistik spricht für eine Fortsetzung der positiven Jahresendphase. Allerdings sollte beachtet werden, dass in den letzten sieben Jahren, lediglich drei eine positive Bilanz aufweisen konnten. Ein Erreichen der nächsten großen Marke von 15.000 Punkten bis zum Jahresende ist allerdings weiterhin im Bereich des Möglichen. Zunächst sollte aber eine Korrektur anstehen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer