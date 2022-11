PEKING, 20. November 2022 /PRNewswire/ -- „Ein thailändisches Sprichwort sagt: ,Man erntet, was man sätʽ. Wir haben gemeinsam den Samen der Putrajaya-Vision gesät. Es ist an der Zeit, dass wir die blühende Blume der gemeinsamen Weiterentwicklung des asiatisch-pazifischen Raums kultivieren, hegen und pflegen!", sagte der chinesische Präsident Xi Jinping auf dem 29. Treffen der Wirtschaftsführer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) am Freitag in Thailand.

Die Staats- und Regierungschefs der APEC verabschiedeten im Jahr 2020 die Putrajaya-Vision 2040, einen neuen langfristigen Plan, der die „Bogor-Ziele" ersetzen soll – eine Verpflichtung, die die APEC-Staats- und Regierungschefs 1994 in ihrer Bogor-Erklärung eingegangen waren, um bis 2010 für die Industrieländer und bis 2020 für die Entwicklungsländer im asiatisch-pazifischen Raum einen freien und offenen Handel zu erreichen sowie Investitionen anzuziehen.