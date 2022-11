Gregory M. Shumaker wird achter Managing Partner von Jones Day

Washington (ots/PRNewswire) - Stephen J. Brogan, Managing Partner von Jones Day

seit 2002, gab heute bekannt, dass Gregory M. Shumaker mit Wirkung zum 1. Januar

2023 der nächste Managing Partner von Jones Day werden wird, was der erst achte

Managing Partner in der 130-jährigen Geschichte des Unternehmens ist.



Jones Day ist eine globale Rechtsinstitution mit mehr als 2.400 Anwälten in 40

Büros weltweit. Es handelt sich um eine einzige integrierte globale

Partnerschaft mit einem einzigartigen Governance-System, das unter anderem

vorsieht, dass sein Managing Partner vom Vorgänger ausgewählt wird. Dieser

befindet sich in der besten Position, um sowohl die aktuellen Geschäftschancen

für das Unternehmen als auch die beste Person zu identifizieren, die am

geeignetsten ist, diese Chancen zu realisieren. Vor Stephen J. Brogan waren die

Managing Partners von Jones Day Frank Ginn (1913-1937), der 20 Jahre nach der

Gründung des Unternehmens das Konzept des Managing Partners entwickelte, Tom

Jones (1938-1947), Jack Reavis (1948-1974), Allen Holmes (1975-1983), Dick Pogue

(1984-1992) und Pat McCartan (1992-2002).