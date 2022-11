Der ent­schei­den­de Fak­tor ist die nach­las­sende In­fla­tions­sor­gen in den USA. Jüngs­te Zah­len zei­gen, dass wohl der Peak in der In­fla­tion er­reicht ist und ent­sprech­end die FED die Zin­sen we­niger stark er­höhen kann als bis­her er­war­tet.

Die drei wei­teren Ent­las­tungs­fak­toren wa­ren: 1. Russ­land zu­neh­men­der Rück­zug aus der Ukraine und das Aus­blei­ben wei­terer ato­marer Dro­hun­gen. 2. die Locker­ungen der chi­ne­si­schen Co­ro­na-Lock­down-Po­li­tik und 3. die kurz­fris­ti­gen Neu­wah­len in UK.



Einher­gehend mit dem Risk-On Mo­dus schwäch­te sich der US-$ zum € mas­siv um 8 Cent auf 1,04 US-$/€.

Outlook

Un­ver­ändert: Rück­läu­fige In­flati­ons­zahlen neh­men den Druck von den Zen­tral­ban­ken, die die Zin­sen zu­nächst nur noch mo­derat erhö­hen und bald sen­ken werden.

Das nächste ent­schei­dende Le­vel ist im S&P500 bei rund 4.100 Punk­te, wo der­zeit der Ab­wärts­kanal seit 1Q2022 ver­läuft. Ein nach­hal­tiges Durch­sto­ßen die­ses Le­vels ist der letzte grö­ßere Wider­stand vor den – si­gni­fi­kant höher lie­gen­den – All-Time-Highs der In­dices. Wir er­war­ten das Durch­stoßen der 4.100 Punk­te noch in diesem Jahr und das Er­rei­chen der All-Time-Highs in 1H23. Auch da­rüber hi­naus gehende, wei­tere Höchst­stände hal­ten wir für sehr wahr­schein­lich.



Im Ein­klang mit sin­ken­den Zin­sen und stei­gen­den Ak­tien wer­den dann auch Bonds und Gold fes­ter no­tieren. Al­ler­dings se­hen wir Gold – im Gegen­satz zu den Ak­tien­märkten – spä­tes­tens bei sei­nem All-Time-High bei 2.060 US-$/Unze limi­tiert, da trotz großer In­fla­tions­sor­gen und dem his­to­ri­schen Kriegs­aus­bruch in 1H2022 dem Edel­metall die Kraft für neue Höchst­stände fehlte.



Der US-$ wird – ein­her­gehend mit einer stär­ke­ren US- vs. EU-Wirt­schaft – wie­der zu­le­gen. Wir se­hen die jüngs­te EUR-Stär­ke nur als kurz­fris­tige Ge­gen­be­we­gung. Wir kön­nen uns wei­ter­hin einen USD unter der Parität und in Rich­tung sei­nes all time highs ge­gen den Eu­ro bei 0,84 US-$/€ sehr gut vor­stel­len. Wir ha­ben unsere US-$-Po­si­ti­onen ent­spre­chend nicht ab­ge­si­chert, auch wenn wir hier eine kurz­fris­tige Ent­span­nung ge­sehen ha­ben.