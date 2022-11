Wirtschaft Schwimmende LNG-Terminals deutlich teurer als geplant

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Anschaffung und der Unterhalt schwimmender Flüssigerdgas-Terminals kosten Deutschland mindestens dreieinhalb Milliarden Euro mehr als bislang geplant. Insgesamt sind derzeit rund 6,56 Milliarden Euro an Haushaltsmitteln vorgesehen, bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium dem "Spiegel".



Der Haushaltsausschuss im Bundestag hat in der vorigen Woche zusätzliches Geld für die Terminals bewilligt. Im Haushalt für 2022 waren noch 2,94 Milliarden Euro vorgesehen. In "umfangreichen Abstimmungen mit zahlreichen Akteuren" seien nun "weitere Kosten bestimmt und zunächst prognostizierte Kosten konkretisiert" worden, teilte das BMWK mit.