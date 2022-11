Dar Al Arkan eröffnet Trumps einzigartige Villen, ein Hotel und einen Golfplatz in seinem Projekt "AIDA" auf einem Hügel in Muscat, Oman

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Video: https://youtu.be/xDB-TbRwBww



Dar Al Arkan, das führende Immobilienunternehmen in Saudi-Arabien, und "The

Trump Organization" unterzeichneten in New York eine Vereinbarung zur

Entwicklung eines einzigartigen Trump-Resorts - darunter Wohnvillen, ein Hotel

und ein Golfplatz - im AIDA-Projekt. Die am Meer gelegene, 100 Meter hohe

Höhensiedlung befindet sich in Muscat und ist eines der größten

Premium-Immobilienprojekte mit gemischter Nutzung weltweit.



Yousef Al Shelash, Vorsitzender von Dar Al Arkan , sagte dazu: "Die Trump

Organization ist für ihre exklusiven Bauprojekte bekannt. Höchste Qualität,

Detailgenauigkeit und Perfektion sind die Standards, die Trump bei allen seinen

Projekten verlangt - von Wohnungen bis Einzelhandel. Wir sind stets bestrebt,

Dar Al Arkans einzigartige Projekte mit erstklassigen Einrichtungen und

Erfahrungen zu verbessern, und unsere Partnerschaft mit Trump wird unser erstes

Projekt in Oman auszeichnen und uns zu globaler Präsenz verhelfen."