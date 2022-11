Das neue FADENLIFTING mit zugelassenem Designpatent "TIMEMACHINE LIFT THREAD, ANCHORING DUAL COG"

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Sicheres Fadenlifting ohne Operation, die

repräsentativste Lifting-Methode mit zahlreichen Vorteilen



Dank der Entwicklung verschiedener Lifting-Verfahren gibt es in letzter Zeit

viele Methoden, um ein perfekt natürliches Aussehen zu erreichen, und viele

Menschen lassen diese Verfahren aufgrund der nun geringeren Kosten regelmäßig

durchführen.



Das beliebteste Lifting-Verfahren ist das Fadenlifting, ein Verfahren, bei dem

schlaffe Haut zur Straffung durch Einführen eines dünnen Fadens unter die Haut

gezogen wird. Das Fadenlifting ist nebenwirkungsfrei, da ein medizinischer Faden

in die Haut eingeführt wird, ohne dass Fadenreste zurückbleiben. Das Verfahren

kann nicht nur am Gesicht, sondern auch an jedem anderen Körperteil angewendet

werden, und das Ergebnis ist eine Straffung, die länger anhält. Es ist eine

perfekte Alternative für Kunden, die ohne eine Lifting-Operation eine möglichst

ähnliche Wirkung erzielen möchten.