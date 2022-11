Piramal Critical Care (PCC) verpflichtet sich, seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und durch nachhaltiges Wirtschaften verantwortungsvoll zu wachsen

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr

21-22 von Piramal Pharma Ltd. (PPL) beschreibt die ESG-Journey von PPL und die

Integration von Nachhaltigkeitspraktiken in allen Geschäftsbereichen,

einschließlich PCC



Piramal Critical Care (PCC) hat seinen Nachhaltigkeitsrahmen sowohl in seine

Strategie als auch in die täglichen Geschäftspraktiken integriert. Im Rahmen

dieser Bemühungen deckt die Umwelt-, Sozial- und Governance-Politik (ESG) der

PCC nachhaltige und umweltfreundliche Praktiken in den Bereichen Energie- und

Abfallmanagement, Klimawandelmanagement, Reduzierung von Treibhausgasen (THG),

Wassermanagement, Lieferantenbewertung und Integration von Nachhaltigkeit in

unseren Betrieb ab, um eine kontinuierliche Verbesserung unserer Leistung und

des Engagements unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. PCC ist das komplexe

Krankenhaus-Generikageschäft von Piramal Pharma Limited (PPL). Das Engagement

von PCC für Nachhaltigkeit fügt sich in das Gesamtziel der Integration

nachhaltiger Praktiken in alle Geschäftsbereiche von PPL ein, wie es im

PPL-Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 21-22 formuliert wurde.