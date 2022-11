Vermögensschutz nach dem Absturz von FTX Bitget stockt Schutzfonds auf 300 Mio. USD auf

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die weltweit führende Kryptowährungsbörse Bitget

gibt bekannt, dass sie ihren Schutzfonds auf 300 Millionen USD aufstocken wird,

um den Kryptonutzern einen besseren Schutz und mehr Sicherheit zu bieten. Dies

ist Teil der umfassenden Bemühungen von Bitget, das Vertrauen des Kryptomarktes

nach dem Zusammenbruch von FTX, der den Nutzern massive Verluste beschert hat,

wiederherzustellen. Die Initiativen gehen mit einem fünf Millionen USD schweren

Builders' Fund (https://cointelegraph.com/press-releases/bitget-prepares-5-milli

on-builders-fund-to-help-users-distressed-by-ftx-collapse) zur Unterstützung von

FTX-Nutzern einher, gekoppelt mit dem Plan, den Merkle Tree Proof of Reserves

(https://twitter.com/GracyBitget/status/1591729349924896768) zu teilen, der sich

in der Vorbereitung befindet und in 30 Tagen veröffentlicht werden soll.



Der Schutzfonds von Bitget wurde im Juli dieses Jahres mit dem Ziel ins Leben

gerufen, das Krypto-Vermögen der Nutzer zu schützen. Er wurde mit einem Fonds im

Wert von 200 Millionen USD gegründet, der sich aus 6000 BTC und 80 Millionen

USDT zusammensetzt. Der Fonds ist vollständig eigenfinanziert, was mehr

Flexibilität und Ermessensspielraum für die effiziente Deckung der

Vermögenswerte der Nutzer ohne externe Bürokratie oder Regeländerungen

ermöglicht.