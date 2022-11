Nachdem wir das Thema GAP in der Vorwoche ausführlich besprochen hatten und die Handelstage in der Sonntagsanalyse am 20.11.2022 vorgestellt, startet die neue Woche mit großen Herausforderungen.

Immerhin waren die Hochpunkte ansteigend, wenn auch nur leicht. Dies habe ich Dir im XETRA-Chartbild über die letzten Handelstage hinweg dargestellt:

20221118 Xetra Verlauf DAX Freitag

Der Freitagsschluss nahe des Tageshochs und ganz nah an den Wochenhochs ist positiv zu betrachten. Es setzten sich mehrheitlich die Bullen am Markt durch und der schwächste Tag war bisher "nur" ein Tag mit einem Abschlag von einem Prozent.

Zudem hinterließen wir eine neue Kurslücke, nachdem am Vortag dem Donnerstag noch die Kurslücke zu dem Tag der US-Verbraucherpreisdaten aus der Woche zuvor geschlossen werden konnte.

Es reihte sich damit erneut ein Plustag in das Ranking der letzten Tage ein. Die letzten 7 Handelstage gab es nur einen negativen Tag. Mit Blick auf die Daten der Börse Frankfurt sieht man dies sehr gut:

2022-11-18 DAX Boerse Frankfurt

Die Verlierer vom Donnerstag waren am Freitag wieder gefragt, wie die Autowerte, die wir entsprechend in der Heatmap der DAX-Aktien ganz oben vorfinden konnten. Es gab 36 Aktien im Plus:

2022-11-18 DAX-Aktien Heatmap

Der große Schwung fand, wie schon mehrfach dargestellt und interpretiert, ab diesem Trendbruch statt. Er nimmt jedoch etwas an Dynamik ab:

20221120 Xetra DAX mittelfristig

Wie sehen die Voraussetzungen für die neue Woche aus?

Ideen zum Start der neuen DAX-Handelswoche

Das "Big Picture" hatten wir am Sonntag besprochen. Die neuen Hochpunkte in dieser Woche lassen ein Ende des Momentums ebenso wahrscheinlich werden, wie eine Pause. Mit einem neuen dynamischen Schwung über 14.450 würde sich die Phase nur als Konsolidierung herausstellen, brechen wir jedoch in den Handelsbereich des Verbraucherpreis-Donnerstags hinein, unterschreiten also die 13.980 und womöglich gar die mittelfristige Aufwärtstrendlinie, dann halte ich einen starken Stimmungsumschwung für sehr wahrscheinlich:

20221120 Xetra DAX November

In der Vorbörse ist etwas Zurückhaltung zu sehen und tiefere Notierungen, die sich an den Verlaufstiefs vom Freitagnachmittag orientieren:

20221121 DAX Vorboerse Detail

Die Stimmung ist weiterhin in den USA gut, wie der Feed and Greed Index anzeigt:

2022-11-21 Fear and Greed

Auf Basis dieser Daten und mit der Charttechnik handle ich übrigens die Wall Street Eröffnung auch heute wieder LIVE - komm gern ab 15.25 Uhr hinzu:

Wall Street Trading-Treff Teaser

Im DAX ist in dieser Bandbreite des Endloskontrakts mit ersten Signalen und Reaktionen zu rechnen:

20221121 DAX Vorboerse

Schau mir für die weitere Einschätzung dabei über die Schulter und starte Deinen Handelstag auf Deutschlands erstem Finanzstream-Kanal in HD - dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN - kostenfrei und über mehrere Stunden mit mir. Dort kommentiere ich mit anderen Händlern LIVE dem Handelsverlauf, die Quartalszahlen und weitere Finanzdaten:

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Montag den 21.11.2022

Auch in der neuen Woche steht wieder der Livetradingroom mit Marcus Kleben auf unserer Agenda. Er startet am Montag um 15.30 Uhr und dann jeweils um 10.00 Uhr an den darauffolgenden Tagen. Melde Dich gern schon einmal direkt an:

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Für die kommenden Tage stehen diese Aktienwerte an:

20221120 Earnings der Woche

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es heute ebenfalls.

Direkt zum Wochenstart sind die Erzeugerpreise aus Deutschland wichtig, die wir 8.00 Uhr erhalten.

Vor dem Start der Wall Street wird noch der Chicago Fed Aktivitätsindex vermeldet. Danach folgen nur einige Auktionen von US-Anleihen.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier mit den Prognosen aufgelistet:

2022-11-21 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart am Montag viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust. Auszüge und die Aufzeichnung vom ganzen Stream findest Du immer im Nachgang auf YouTube:

Deine Einladung zur Trading-Community mit mehr als 2.000 Trader:Innen

Dein Andreas Bernstein

