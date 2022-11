Top-Clubs der Ligue 1 entwickeln gemeinsam die FFC und steigen in die Welt des Fußball-Metaversums auf Web3 ein

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Quelle: League of FFC

Die FFC-Liga ist ein Zusammenschluss von Top-Fußballvereinen aus der Ligue 1 und Web3 Soccer. Ein jahrhundertealter Verein aus der Ligue 1 ist bereits beigetreten, und weitere Vereine aus der Ligue 1 werden sich in Zukunft anschließen und gemeinsam diese Liga aufbauen.

FFC ist Teil von Fun Day Technology, einem führenden Technologieunternehmen. Fun Day hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Fußball mit der Blockchain-Technologie zu verbinden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, besitzt mehrere namhafte Spieleprojekte.

In Zukunft wird die FFC-Liga ständig neue Vereine und bekannte Stars unter Vertrag nehmen, den Umfang der Liga erweitern, dem FFC-Ökosystem positives Feedback geben und die tiefe Integration der Clubs der gesamten Ligue 1 verwirklichen.

Offiziellen Angaben zufolge wird die FFC-Liga den Fans die Möglichkeit bieten, sich am Ökosystem der Fußballstars und an der Entwicklung von Fußballvereinen im Rahmen einer Dezentralisierung zu beteiligen. Der FFC wird auch Karten mit NFT-Rechten für verschiedene Vereinsligen ausgeben, die ein wesentlicher Bestandteil des FFC-Ökosystems sein werden. Die Inhaber werden mehrere Rechte und Vorteile genießen, wie z. B. Stimmrechte, Vergünstigungen, Token-Airdrops usw.

Singapur, Singapur / Accesswire / 20. November 2022 / Viele Spitzenfußballvereine in der Ligue 1 haben das Metaversum gemeinsam aufgebaut. Sie haben den Fußballclub de France in der Hoffnung gegründet, den Einfluss der Ligavereine zu vergrößern. Gleichzeitig wollten sie die Fanbindung und die tiefe Verbindung zwischen Fußballkultur und Fans stärken.

Top-Clubs der Ligue 1 entwickeln gemeinsam die FFC und steigen in die Welt des Fußball-Metaversums auf Web3 ein

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer