Alkaline Fuel Cell Power Corp. schließt Finanzierung in Form von Wandelschuldverschreibungen ab

TORONTO, Ontario, 18. November 2022 - Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB:ALKFF) (Frankfurt: 77R, WKN: A3CTYF) („AFCP“ oder das „Unternehmen“), eine diversifizierte Investmentplattform, die sich mit der Entwicklung von bezahlbaren, erneuerbaren und zuverlässigen Energiequellen und Cleantech befasst, freut sich, den Abschluss einer Finanzierung in Form von Wandelschuldverschreibungen („die Wandelschuldverschreibung“) im Gesamtwert von 4.000.000 CAD (die „Finanzierung“) bekannt zu geben.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung unserer Investoren bei dieser Finanzierung“, meint Frank Carnevale, Chief Executive Officer. „Die Finanzierung wird unser Betriebskapital aufstocken und es dem Unternehmen ermöglichen, sich auf die Entwicklung von Projekten für erschwingliche erneuerbare Energien zu konzentrieren.“

Die Wandelschuldverschreibungen ermöglichen dem Unternehmen den Zugriff auf einen Gesamtbetrag von bis zu 4.000.000 CAD und können auf Wunsch des Unternehmens in Anspruch genommen werden. Die Wandelschuldverschreibungen werden am 18. November 2025 (das „Fälligkeitsdatum“) fällig. Die ausstehenden Beträge der Wandelschuldverschreibungen können von den Inhabern (die „Inhaber“) vorbehaltlich der Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen jederzeit vor dem Fälligkeitsdatum in Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Wandlungspreis von 0,10 Dollar pro Stammaktie umgewandelt werden. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem monatlichen Zinseszins von 10 % verzinst, der auf alle im Rahmen der Wandelschuldverschreibungen in Anspruch genommenen Beträge anfällt. Als Gegenleistung für den Abschluss der Finanzierung hat das Unternehmen eine Gesamtzahl von 20.000.000 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien (die „Warrants“) an die Inhaber begeben. Jeder Warrant berechtigt die Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,15 Dollar.

Alle Mittel, die im Rahmen der Wandelschuldverschreibungen in Anspruch genommen werden, werden für allgemeine Unternehmens- und Verwaltungszwecke verwendet.

Alle im Zusammenhang mit der Finanzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gebunden. Während dieses Zeitraums dürfen die Wertpapiere nicht gehandelt werden.