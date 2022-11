Bunker Hill Mining sichert sich weiteren Kredit von Sprott!

Bunker Hill Mining befindet sich bereits mitten im Bau der gleichnamigen Zink-Silber-Mine in Idaho. Nun konnte das Unternehmen einen weiteren Kredit über 5 Mio. Dollar von der Sprott Private Resource Streaming & Royalty Corp. sichern.

Aktuell befindet sich Bunker Hill Mining (0,18 CAD | US1206132037) mitten im Bau seiner ersten Mine. In dem gleichnamigen Zink-SIlber-Bergwerk soll in etwa einem Jahr die Produktion aufgenommen werden. Einen Überblick zum Stand der Bauarbeiten fnden Sie an dieser Stelle. Einen Großteil der Finanzierung der Baukosten hat das Unternehmen bereits zusammen. Ein kleiner Teil fehlt allerdings noch. Nun meldete Bunker Hill Mining, dass man eine weitere Kreditfaszilität von Sprott Private Resource Streaming & Royalty Corp. über 5 Mio. Dollar erhalten hat. Mit dem überwiegenden Teil der nun erhaltenen Mittel werden die noch ausstehenden Zahlungen an die EPA geleistet (mehr hier).