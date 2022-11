Der Aufwärtstrend im DAX ist intakt. Von einer Trendumkehr ist trotz zahlreicher Indikatoren, die einen überkauften Markt anzeigen, nichts zu sehen. Der Index kann dieses Status in den kommenden Tagen auch durch langsam weiter steigende Kurse abbauen. Aus technischer Sicht befindet sich der Markt in einem klaren Aufwärtstrend und in solchen Trendmärkten sind Oszillatoren, die normalerweise von überkauft zu überverkauft pendeln, relativ nutzlos.

Die Stimmung am Aktienmarkt bleibt auch deshalb gut, weil sich im Ölpreis ebenfalls Dynamik aufgebaut hat, diese aber nach unten führt. Offenbar waren die Ängste vor einem Lieferengpass beim Öl durch Sanktionen und Embargos der russischen Lieferungen unbegründet. Das russische Öl hat neue Wege gefunden und wird vor allem in China gekauft, womit mehr Öl der Sorten Brent und WTI für den europäischen Absatzmarkt übrigbleibt. Es gibt keinen echten Engpass im Markt. Jeder, der Öl kaufen will, wird im Moment fündig. Sowohl für die Inflation als auch die Unternehmen und damit für den Aktienmarkt eine gute Nachricht. Deutschland profitiert in diesem Punkt zudem von dem etwas stärkeren Euro. Der Import von Energie ist in den vergangenen Wochen wieder günstiger geworden.