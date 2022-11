Seit Anfang November 2021 hat der Aktienkurs von Tesla eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet. Davor wurde im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 ein partielles Tief am Niveau von 23,37 US-Dollar markiert. Dieses Tief war auch die Basis für einen Kursanstieg auf das All Time High bis zum Niveau von 414,50 US-Dollar am 4. November 2021. Aktuell testet der Kursverlauf die Kernunterstützung am Level von 177,81 US-Dollar. Hält der Pessimismus gegenüber der Tesla-Aktie an, könnte die Kernunterstützung in der kommenden Woche auch unterschritten werden. Der nächste Support findet sich am Niveau bei 154,28 US-Dollar. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Abwärtstrend fortgesetzt wird. Die chinesische Null-COVID-Politik könnte den beabsichtigten Absatz von Automobilen negativ beeinflussen. Um gegenzusteuern und Subventionen zu lukrieren, senkte der Autobauer am 24. Oktober 2022 im chinesischen Markt die Preise für das Modell Y und Modell 3.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: