First Hydrogen schließt erfolgreiche Testläufe in der UK ab

Vancouver, B.C., 21. November 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWE: FIT) freut sich, dass es seine wasserstoffbetriebenen leichten Nutzfahrzeuge (LNfz) auf dem Testgelände von HORIBA MIRA in der Nähe von Birmingham, Großbritannien, im Betrieb vorstellen konnte. Unter diesem Link werden die LNfz während der ersten Testläufe auf der Strecke gezeigt, eine im Brennstoffzellen- und eine im batterieelektrischen Betrieb (FH-Testlauf). Die Fahrzeuge sind für den Straßenverkehr in der UK, ausgenommen Nordirland, zugelassen. Fuhrparktests mit großen britischen Betreibern sind für Januar 2023 geplant. Insgesamt 14 Flottenbetreiber aus verschiedenen Branchen beteiligen sich über das britische Aggregated Hydrogen Freight Consortium (AHFC) an den Versuchen.