JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 63 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern müsse das Geschäft mit Milchprodukten und pflanzlichen Alternativen um drei Prozent wachsen, um das Umsatzziel zu erreichen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Ziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 13:15 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2022 / 05:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 49,97EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Deboo

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m