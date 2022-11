Erfolg an der Börse Jens Rabe gibt sieben Tipps, wie der Einstieg gelingt (FOTO)

Die Zeiten sind turbulent und die Inflation hält die Menschen weiter in Atem.

Das Thema Vermögensaufbau wird damit immer wichtiger. Wer sich einmal mit dem

Thema befasst, wird schnell erkennen, dass Aktien eine lukrative Möglichkeit für

eine nachhaltige Absicherung bieten. Denn gerade in unsicheren Zeiten wie diesen

bedeuten klug gestreute Käufe Sicherheit. Doch auch an der Börse kann es zu

empfindlichen Verlusten kommen. Dabei fehlt besonders Einsteigern der

erforderliche Überblick. Jens Rabe ist der Gründer und Geschäftsführer der Rabe

Unternehmensgruppe und selbst seit über 25 Jahren erfolgreich an der Börse

aktiv. Als absoluter Experte der Branche unterstützt er Menschen dabei, an der

Börse richtig einzusteigen und damit viel Geld zu verdienen. Im Folgenden hat

der Börsen-Profi sieben Tipps verraten, worauf es vor dem Gang an die Börse zu

achten gilt und wie der Einstieg damit gelingt.