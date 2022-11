Fischverzehr ohne schlechtes Gewissen - Die Deutsche Edelfisch GmbH verrät, warum die Aquakultur die Lösung für nachhaltigen Fischgenuss ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neustadt-Glewe (ots) - Hans Acksteiner betreibt gemeinsam mit seinemGeschäftspartner Dr. Paul-Daniel Sindilariu die Deutsche Edelfisch GmbH. Hierwerden Zander in sauberen Wasserbecken an Land gezüchtet. Durch den Einsatz vonmodernen Kreislaufanlagen gelingt dem Unternehmen nicht nur die Aufzuchtqualitativ hochwertiger Fische, sondern auch die ökologische Revolutionierungder Aquakultur. Acksteiners Technologie setzt auf eine aufwendigeReinigungstechnik, mit der das Wasser in den Aufzuchtbecken immer frischgehalten wird.Aktuell müssen 80 Prozent der in Deutschland angebotenen Fische importiertwerden. Dies hat zur Folge, dass Fisch als gesundes und eiweißreichesNahrungsmittel nicht überall gleichermaßen verfügbar ist. Oftmals entscheidensich Verbraucher auch aus Kostengründen lieber für Fleisch als für dengesünderen Fisch. Die Aquakultur gilt daher als zukunftsträchtiger Sektor in derNahrungsmittelbranche mit einem starken Wachstumspotenzial. "Nicht ganz zuUnrecht stehen maritime Aquakulturen aufgrund falscher Haltung und schlechterWasserqualität in der Kritik", gibt Hans Acksteiner von der Deutschen EdelfischGmbH zu. "Doch was wir machen, ist in jeder Hinsicht revolutionär. UnsereZanderzucht kommt ganz ohne Chemikalien und Antibiotika aus und dieKreislaufanlagen sorgen dafür, dass die Wasserqualität stets optimaleLebensbedingungen für unsere Fische gewährleistet."Möglich gemacht hat die Revolutionierung der Aquakultur einer der weltweitgefragtesten Experten für ökologisch nachhaltige Fischzucht, Dr. PaulSindilariu. Nachdem der Fischzuchtexperte bereits eine gewinnbringendeKreislaufanlage für die Coop Genossenschaft in der Schweiz aufgebaut hatte,suchte er nach Wegen, den Verzehr von gesundem und nachhaltig aufgezogenem Fischfür mehr Menschen zu ermöglichen. Dies rief Sindilarius langjährigen Vertrautenund Freund Hans Acksteiner auf den Plan, der in der Idee des Experten für dieAufzucht des Edelfisches Zander neben einer lohnenden Investition sofort eineökologische Revolution der Aquakultur erkannte. "Außerdem kann die nachhaltigeund ökologische Hallen-Aquakultur einen maßgeblichen Beitrag zurNahrungsmittelsicherheit leisten", erläutert Hans Acksteiner.Eine rasant steigende Nachfrage nach Fisch und viel zu lange TransportwegeDie Nachfrage nach frischem Fisch ist in den letzten Jahren rasant gestiegen.Denn Fisch gilt bei vielen als gesunde Alternative zu Fleisch. AuchErnährungsexperten weisen seit Langem darauf hin, dass Fisch aufgrund der hohenAnteile ungesättigter Fettsäuren ein wichtiger Bestandteil der Ernährung ist undin keinem ausgewogenen Ernährungsplan fehlen sollte. In der Bundesrepublik