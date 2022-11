Düsseldorf (ots) - Donato Muro ist der Inhaber von SicherheitsIngenieur.NRW und

studierte an mehreren deutschen Hochschulen. Er ist Jurist, Ingenieur,

angehender Arbeitspsychologe und Naturwissenschaftler. Das Thema Sicherheit ist

für ihn mehr Berufung als Arbeit. Gemeinsam mit seinem Team hilft er, das Thema

Arbeitsschutz zu vermitteln, die Gesundheit von Arbeitnehmern zu fördern und

Arbeitsunfälle zu vermeiden.



Innovative Prozesse und moderne Technologien stellen neue Ansprüche an den

Arbeitsschutz in deutschen Unternehmen. Seine wesentliche Aufgabe besteht in der

Wahrung der Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmern. Dabei bestehen die

größten Herausforderungen darin, Unfälle zu vermeiden, eine menschengerechte

Arbeit zu garantieren und Gesundheitsschäden zu verhindern. "Der Arbeitsschutz

bildet die Grundlage für ein funktionierendes Beschäftigungssystem", erklärt

Donato Muro, Inhaber von SicherheitsIngenieur.NRW. "Entsprechend wichtig ist es,

dass alle Unternehmen die rechtlichen Bestimmungen zum Arbeitsschutz umsetzen

und einhalten. Dazu zählt auch die regelmäßige Unterweisung der Mitarbeiter."

Der Anspruch des Experten ist es, für sichere Arbeitsplätze zu sorgen,

Arbeitnehmer bestmöglich zu schützen und mögliche Folgen zu verhindern. Im

Folgenden nennt der Sicherheits-Experte die drei wichtigsten Gründe, warum die

regelmäßige Schulung von Mitarbeitern so essenziell ist und welche Aspekte

Unternehmen bei der Umsetzung beachten sollten.





1. Positiver Anreiz statt harte BestrafungStatistiken zufolge sind mehr als 85 Prozent der Arbeitsunfälle anteilig auf daspersönliche Verhalten zurückzuführen. Dieser Faktor fällt im hektischenArbeitsalltag gern einmal unter den Tisch. Umso wichtiger ist es, Arbeitnehmerim Rahmen regelmäßiger Schulungen, also mindestens einmal jährlich, daran zuerinnern und ihr Wissen aufzufrischen. Ebenso sollten auch nach einem Unfallunbedingt Schulungen stattfinden, die die Mitarbeiter zusätzlichsensibilisieren. Auf keinen Fall sollte es darum gehen, riskantes Verhalten zubestrafen. Stattdessen empfehlen sich positive Anreize, die die Arbeitnehmermotivieren, Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und es künftig besser zu machen.2. Grundsätzliches Verständnis für den Sinn und Zweck der SicherheitskonzepteDamit sich Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz sicher verhalten können, ist eswichtig, dass sie die möglichen Gefährdungen kennen und erkennen. Sie benötigenaber auch ein grundsätzliches Verständnis für den Sinn und Zweck derArbeitsschutzmaßnahmen, die von ihnen erwartet werden. Nur so können sieEigenverantwortung für ihr persönliches Verhalten übernehmen. Im Rahmenregelmäßiger Schulungen lassen sich diese Dinge optimal vermitteln -vorausgesetzt, sie werden an die gelebte Praxis angepasst. Essenziell ist dabei,dass die Mitarbeiter die Unterweisung verstehen - die Sprache und Wortwahlmüssen also unbedingt zur Klientel passen. Grundtenor sollte sein, dass jederArbeitnehmer daran interessiert ist, sicher und gesund wieder nach Hause gehenund sich das Gleiche auch für seine Kollegen wünscht.3. Erinnerung an die eigene VorbildfunktionIn vielen Unternehmen beschweren sich Vorgesetzte darüber, dass Arbeitnehmerriskantes Verhalten an den Tag legen. Häufig liegt das aber auch daran, dassFührungskräfte selbst ihre Vorbildfunktion vernachlässigen. Jede Unterweisungist immer nur so gut, wie sie auch vom Vorgesetzten mitgetragen wird. Es istdamit die Aufgabe der Führungskraft, sich so zu verhalten, wie er es auch vonseinen Mitarbeitern erwartet. Verhält sich ein Vorgesetzter sicherheitswidrig,wird das auch von Arbeitnehmern wahrgenommen. Regelmäßige Schulungen können indiesem Zusammenhang dabei helfen, Führungskräfte an ihre Vorbildfunktion zuerinnern.