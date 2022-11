New York und London (ots/PRNewswire) - Entdecken Sie die neuesten getesteten

Geräte, lesen Sie mehr über unsere neueste Vorführung und erfahren Sie, wie Sie

Ihr Diamantverifizierungsinstrument zum Testen einreichen können.



Der Natural Diamond Council (NDC) hat den Start des neuen Online-Portals ASSURE

2.0 bekanntgegeben.

(https://www.naturaldiamonds.com/council/assure-testing-program-2/) Das

aktualisierte Portal ermöglicht es allen Käufern von

Diamantverifizierungsinstrumenten, das Verzeichnis zu durchsuchen, die

Funktionen zu verstehen und die Ergebnisse der neuen Reihe von ASSURE-Tests zu

analysieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Jedes Diamantverifizierungsinstrument (DVI) bietet unvergleichbare Vorteile, undes ist nicht immer einfach, das richtige Gerät für den Kauf auszuwählen. DasASSURE-Programm stellt das ultimative Testregime fürDiamantverifizierungsinstrumente dar und liefert allen Akteuren derDiamantenbranche objektive Daten, wenn sie den Kauf oder die Verwendung einesbestimmten DVI in Erwägung ziehen.Das Portal von ASSURE 2.0 und sein Verzeichnis präsentieren die Ergebnisse derDVI-Prüfung an einer aktualisierten ASSURE-Musterauswahl von natürlichenDiamanten, synthetischen Diamanten und Diamantnachahmungen in verschiedenenGrößen. Diese ASSURE-Musterauswahl wurde sorgfältig kuratiert, um die Waren zureflektieren, die derzeit auf dem Markt im Umlauf sind, sowie einzelne Steine,die zukünftige Trends antizipieren und einige der größten Herausforderungen fürDiamantverifizierungsinstrumente darstellen. Das Programm umfasst außerdem diePrüfung von Diamantschmuck, wobei sowohl offene als auch gefasste Diamanten imTestprogramm enthalten sind.Ein verbessertes Filtersystem des Verzeichnisses von ASSURE 2.0 ermöglicht esKäufern von Diamantverifikationsinstrumenten, Instrumente basierend auf ihrenwichtigsten Bedürfnissen einfach zu überprüfen: Arten von verwendeten Diamanten,Volumen von verarbeiteten Diamanten, Größe des Geräts, erforderlicheFachkenntnisse usw. Bezüglich des Ablesens der Ergebnisse sind dies diewichtigsten Analysemetriken: falschpositive Rate (die optimale falschpositiveRate für Diamanten beträgt 0 %, wobei keine synthetischen Diamanten oderDiamantnachahmungen als natürliche Diamanten eingestuft werden);Diamantverweisungsrate (die optimale Diamantverweisungsrate beträgt 0 %, wobeikeine Diamanten für weitere Tests verwiesen werden); und Diamantgenauigkeit (dieoptimale Diamantgenauigkeit beträgt 100 %, wobei alle Diamanten korrekt alsDiamant klassifiziert werden).Das neue Portal bietet außerdem weitere Einzelheiten zum Programm ASSURE 2.0