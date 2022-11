Zhucheng ist reich an Dinosaurierfossilien. Es ist in China als die „Dinosaurierstadt" bekannt. Seit den 1960er Jahren wurden dort mehr als 30 Fundorte von Dinosaurierfossilien entdeckt, mit einem Fundbereich von fast 1.000 Quadratkilometern.

Den Forschern zufolge wurden in China im Vergleich zu Dinosauriern weniger fossile Schildkrötenfußabdrücke gefunden, und die Erforschung von fossilen Schildkrötenfußabdrücken in China befindet sich in einer Vorbereitungsphase.

WEIFANG, China, 21. November 2022 /PRNewswire/ -- Vor kurzem wurden mehr als 20 versteinerte Schildkrötenfußabdrücke an einem Fossilienfundort in Zhucheng, einer kreisfreien Stadt in Weifang, in der ostchinesischen Provinz Shandong, entdeckt.

