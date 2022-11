China kämpft weiter mit Corona

Erstmals seit dem Corona-Crash vor gut zweieinhalb Jahren fallen die Erzeugerpreise der deutschen Produzenten wieder. Das Plus von über 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr klingt zwar immer noch atemberaubend hoch, aber im Vergleich zu den 46 Prozent noch einen Monat zuvor könnte nun auch bei diesem wichtigen Vorlaufindikator für die Inflationsrate ein Abwärtstrend eingeleitet worden sein. Vor allem die wieder fallenden Energiepreise wirkten sich in den vergangenen Wochen positiv auf den Preisdruck aus.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Damit sehen wir hier den gleichen Trend wie in den USA und es bleibt zu hoffen, dass der Oktober keine Eintagsfliege bleibt, was den Vorzeichenwechsel in den Preissteigerungsraten angeht. Der Deutsche Aktienindex, der am Freitag noch auf ein Fünfmonatshoch gestiegen war, startet zwar etwas träge in den Montagmorgen, auch weil die Futures für die Handelseröffnung an der Wall Street erneut schwächer tendieren. Spannend dürfte nun allerdings werden, ob nach dem kleinen Verfallstag nun die von vielen erhoffte Korrektur startet oder der Markt seinen Aufwärtstrend unbeirrt fortsetzt.

In China wütet weiterhin das Coronavirus. Und die Regierung hält weiter an der strikten Null-Covid-Politik fest. Durch diese ist das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben im Reich der Mitte seit längerem deutlich eingeschränkt. Nun steigen die Neuinfektionen wieder deutlich an und in der neuen Welle sind erste Tote zu beklagen. Auch für deutsche und amerikanische Unternehmen ist dies ein großes Problem. Zum einen fahren die Produktionsstätten in China nur mit begrenzter Kapazität und zum anderen fällt China als Absatzmarkt für einige Branchen fast komplett weg. Besonders betroffen sind Textil- und Sportartikelhersteller wie Adidas. Diese Unternehmen und die Börsen müssen wohl noch eine Weile ohne die Nachfrage aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auskommen.