ABB-Sparte E-Mobility bekommt Investoren-Gelder

E-Mobility muss seine Wachstumsstrategie ungeachtet dessen trotzdem weiter vorantreiben - und dazu braucht es Geld. 200 Millionen Franken schießen nun Bucher-Haefner, Ikea und Halbherr via einer Kapitalerhöhung zu. Dafür halten sie 8 Prozent an dem Unternehmen.

Ursprünglich wollte ABB das Geschäftsfeld noch 2022 an die Börse bringen, um das in den nächsten Jahren erwartete starke Wachstum im Bereich E-Mobilität zu finanzieren. Ein Mehrheitsanteil sollte bei ABB bleiben.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Industriekonzern ABB holt sich für die E-Mobility-Sparte Investoren an Bord. Das Unternehmen will den Bereich weiterhin an die Börse bringen. Dieses Jahr wird aber - entgegen den ursprünglichen Plänen - noch nichts daraus. An dem Geschäft mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge beteiligen sich die Amag-Erbin Eva Maria Bucher-Haefner sowie die Interogo Holding, wie ABB am Montag mitteilte. Letztere gehört der Unternehmensstiftung des Möbelhändlers Ikea. Hinzu kommt noch E-Mobility-Präsident Michael Halbherr.

